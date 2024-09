Israël : 33 millions de shekels pour des projets d'énergie verte à la frontière de Gaza

Le ministère de l'Énergie, le ministère des Finances et l'Administration Tekuma d'Israël ont lancé un appel à projets d'énergie verte d'une valeur de 33 millions de shekels (près de huit millions d'euros) pour les communautés frontalières de Gaza.

Cette initiative marque le début d'un plan quinquennal d'énergie verte pour la région, doté d'un budget total de 300 millions de shekels (72.6 millions d'euros). Le projet vise à renforcer la résilience régionale et l'indépendance énergétique, notamment par le financement d'installations de stockage d'énergie et l'enfouissement des lignes électriques.

Les fonds seront alloués aux kibboutzim et moshavim touchés par l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre, ainsi qu'aux quatre conseils régionaux et à la ville de Sderot. L'objectif est de transformer la frontière de Gaza en un modèle d'énergie propre, de résilience et d'indépendance énergétique.

Yossi Shelley, directeur général du bureau du Premier ministre et chef de l'Administration Tekuma, souligne l'importance de l'énergie renouvelable comme "ancre stratégique et économique" pour assurer la sécurité énergétique des résidents, notamment après les coupures d'électricité vécues lors de l'attaque du 7 octobre.