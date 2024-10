"Votre honte perdurera longtemps après notre victoire", lance Benjamin Netanayhou à Emmanuel Macron

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé une déclaration ferme depuis le quartier général de l'armée à Tel-Aviv, réaffirmant la détermination d'Israël face aux menaces régionales et promettant une riposte à l'attaque iranienne.

Dans son discours, Netanyahou a souligné les récents succès militaires d'Israël, notamment contre le Hezbollah au Liban. Il a déclaré : "Nous avons éliminé Nasrallah et les hauts dirigeants du Hezbollah, ainsi que les commandants de la force Radwan qui prévoyaient d'envahir la Galilée." Le Premier ministre a également affirmé avoir détruit une grande partie de l'arsenal de missiles du Hezbollah et démanteler son réseau de tunnels terroristes. Concernant l'Iran, Netanyahou a été catégorique : "Israël a le devoir et le droit de se défendre et de riposter à ces attaques - et c'est ce que nous ferons." Cette déclaration fait suite à la récente attaque iranienne sans précédent contre Israël, impliquant des centaines de missiles balistiques. Le Premier ministre a également évoqué la situation à Gaza, rappelant l'engagement d'Israël à ramener les 101 otages toujours détenus. Netanyahou a conclu son discours en appelant à l'unité nationale : "Ensemble, nous tiendrons bon, ensemble nous combattrons, et avec l'aide de Dieu - ensemble nous vaincrons."

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a aussi vivement réagi à la demande d'Emmanuel Macron de cesser les livraisons d'armes à Israël. Après avoir évoqué les différents fronts sur lesquels Israël combat actuellement, Netanyahou a déclaré que "tous les pays civilisés devraient se tenir aux côtés d'Israël". S'adressant directement à Macron et aux dirigeants occidentaux appelant à un embargo sur les armes, il a lancé : "Honte à eux !". Il a ensuite dénoncé ce qu'il perçoit comme un deux poids deux mesures, soulignant que l'Iran continue de soutenir le Hezbollah, les Houthis et le Hamas. Netanyahou a conclu en affirmant qu'Israël "gagnera avec ou sans leur soutien", ajoutant que "la honte perdurera bien après que la guerre sera gagnée".