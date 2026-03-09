Israël accuse Mojtaba Khamenei de vouloir perpétuer la tyrannie du régime iranien

Le gouvernement israélien a réagi à la désignation de Mojtaba Khamenei comme nouveau guide suprême de la République islamique d’Iran. Dans un message publié sur le réseau social X, le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé la nomination du fils de l’ancien dirigeant Ali Khamenei, affirmant qu’il s’agit d’« un tyran qui va perpétuer la brutalité du régime ».

Dans ce message, accompagné du slogan « Tel père, tel fils », la diplomatie israélienne accuse le nouveau guide suprême d’être déjà impliqué dans les violences du pouvoir iranien. « Les mains de Mojtaba Khamenei sont déjà tachées du sang qui a marqué le règne de son père. Un autre tyran prêt à poursuivre la brutalité du régime iranien », écrit le ministère.

Mojtaba Khamenei a été désigné pour succéder à son père Ali Khamenei, éliminé lors des premières frappes de la campagne militaire menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Ali Khamenei dirigeait la République islamique depuis 1989 et était considéré comme la figure centrale du régime iranien.

Les autorités israéliennes accusent depuis longtemps l’Iran d’être à l’origine de nombreuses activités déstabilisatrices au Moyen-Orient, notamment à travers le soutien à des groupes armés alliés dans la région. Pour Israël, l’arrivée au pouvoir de Mojtaba Khamenei ne représente donc pas une rupture, mais plutôt la continuité du système politique et sécuritaire instauré par son père.

Dans ce contexte, Israël a déjà indiqué qu’il considérerait comme cible militaire toute personne appelée à diriger le régime iranien dans le cadre du conflit en cours.

La nomination de Mojtaba Khamenei intervient ainsi dans un climat de fortes tensions régionales, alors que les affrontements entre Israël, les États-Unis et l’Iran se poursuivent et que plusieurs pays du Moyen-Orient sont directement affectés par l’escalade militaire.