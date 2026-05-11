Israël adopte la "loi des Noukhba" pour juger les terroristes du 7 octobre

La Knesset a adopté lundi soir, à une écrasante majorité de 93 députés, la loi permettant de juger les terroristes ayant participé au massacre du 7 octobre 2023.

Ce texte historique, adopté en deuxième et troisième lectures, vise spécifiquement les membres des commandos Noukhba du Hamas impliqués dans les massacres, enlèvements et actes de torture commis lors de l’attaque contre Israël.

La proposition de loi, portée par le président de la commission des Lois Simcha Rothman et la députée Yulia Malinovsky, ouvre la voie à des procès pour les crimes les plus graves prévus par le droit israélien, y compris ceux passibles de la peine de mort.

Les députés ont également adopté un amendement majeur : les terroristes condamnés dans le cadre de cette loi ne pourront jamais être libérés, y compris dans le cadre de futurs accords d’échange d’otages.

Le ministre israélien de la Justice Yariv Levin a salué une loi destinée à garantir que « les terroristes et leurs complices soient jugés et punis, y compris par des condamnations à mort ».

« À partir du terrible massacre, nous nous sommes relevés pour accomplir notre devoir moral suprême : traduire en justice les auteurs de cette atrocité », a-t-il déclaré.

Pour Simcha Rothman, cette loi envoie « un message clair » aux ennemis d’Israël. « Ceux qui ont massacré, assassiné, violé et kidnappé des citoyens israéliens seront jugés et paieront le prix le plus lourd », a affirmé le député.

De son côté, Yulia Malinovsky a évoqué « un consensus que je ne me souviens pas avoir vu auparavant » à la Knesset.

La députée a également déclaré que « les procès Eichmann modernes se tiendront à Jérusalem », qualifiant le texte de « loi historique et d'héritage national ».