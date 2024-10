Israël annonce des frappes imminentes sur les institutions financières du Hezbollah au Liban

Dans une déclaration qui marque une escalade significative du conflit, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne (Tsahal), a annoncé dimanche que des frappes aériennes sont imminentes contre des cibles liées au financement du Hezbollah au Liban, y compris dans la capitale, Beyrouth.

"Dans quelques minutes, nous émettrons des avertissements d'évacuation aux résidents du Liban à Beyrouth et dans d'autres zones, pour qu'ils s'éloignent des sites utilisés pour financer l'activité terroriste du Hezbollah," a déclaré Hagari lors d'un point presse. Le porte-parole a souligné l'urgence de la situation, insistant sur le fait que "quiconque se trouve à proximité de ces sites doit s'en éloigner immédiatement". Cette annonce sans précédent suggère que l'armée israélienne étend ses opérations au-delà de la zone frontalière habituelle, ciblant directement des infrastructures au cœur du Liban. Hagari a précisé que les frappes commenceront dans les prochaines heures et se poursuivront pendant la nuit. Il a également annoncé que dans les jours à venir, Tsahal révélera comment l'Iran finance les activités du Hezbollah en utilisant des institutions civiles et des associations comme couverture.