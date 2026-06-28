Israël approuve un plan pour développer Eilat

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche le nouveau plan quinquennal proposé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour le développement de la ville d'Eilat et du conseil régional de Hevel Eilot. Doté d'un budget d'environ 360 millions de shekels, ce programme mobilisera près de 20 ministères et constitue le principal projet gouvernemental destiné à renforcer le sud du pays au cours des prochaines années.

Le plan vise à consolider le statut d'Eilat comme porte d'entrée méridionale d'Israël et comme pôle stratégique, économique et touristique. Il prévoit un renforcement des services de santé, l'amélioration des infrastructures publiques, le développement de nouveaux moteurs de croissance, ainsi que des investissements dans les transports, le tourisme, l'éducation et l'emploi.

Le gouvernement souligne également le rôle joué par Eilat et Hevel Eilot depuis le déclenchement de la guerre. La région a accueilli en peu de temps des dizaines de milliers de personnes évacuées, leur assurant la continuité des services essentiels. Selon l'exécutif, cette mobilisation témoigne de la résilience exceptionnelle des habitants et justifie un investissement durable dans le développement du territoire.

Parmi les principales mesures figurent l'extension des infrastructures médicales, la création d'un centre de gestion des situations d'urgence, le renforcement des transports publics, le développement de l'aéroport Ramon, le soutien à l'agriculture marine et à l'industrie, ainsi que des investissements destinés à accroître le tourisme national et international.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Eilat et Hevel Eilot étaient « le joyau du sud de l'État d'Israël », saluant la solidarité des habitants pendant la guerre. Il a affirmé que ce programme renforcerait durablement la qualité de vie des résidents et consoliderait la place d'Eilat comme un atout stratégique majeur pour l'avenir d'Israël.

Le plan a été élaboré en coopération avec les autorités locales et les différents ministères afin de renforcer la résilience économique, sociale et sécuritaire de cette région stratégique.