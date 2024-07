Israël/Armée : Les premiers avis de conscription envoyés à 1000 ultra-orthodoxes

L'armée israélienne (Tsahal) s'apprête à envoyer les premiers avis de conscription à environ 1 000 jeunes hommes ultra-orthodoxes. Cette initiative marque un tournant après des décennies de débats et de luttes sur la question de l'exemption militaire dont bénéficient traditionnellement les étudiants des yeshivas.

Le processus débutera dimanche avec l'envoi des premiers "tzav rishon" (premier ordre), invitant ces jeunes hommes à se présenter dans les bureaux de recrutement pour initier la procédure d'enrôlement à l'armée. Cette démarche intervient malgré une forte opposition de la part des leaders de la communauté ultra-orthodoxe, qui considèrent l'étude de la Torah comme une priorité absolue pour leurs jeunes.

Consciente des tensions potentielles que ces recrutements devraient provoquer, l'armée israélienne a adopté une approche prudente. Elle a mis en place un processus de sélection visant à identifier les candidats les plus susceptibles de s'intégrer sans heurts. Parmi les critères retenus, on trouve les hommes qui perçoivent un salaire, indiquant qu'ils travaillent et ne consacrent pas tout leur temps à l'étude dans une yeshiva ; Ceux qui possèdent un smartphone, signe d'une certaine "ouverture au monde" ; Ceux qui étaient absents lors des contrôles de présence effectués par le ministère des Services religieux dans les yeshivas.

Cette stratégie vise à minimiser les confrontations directes avec la communauté ultra-orthodoxe, tout en commençant à intégrer progressivement ses membres dans le service militaire obligatoire. On ignore encore combien de ces 1 000 jeunes hommes répondront effectivement à l'appel.