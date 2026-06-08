Israël assouplit les consignes de sécurité : retour à une activité normale dans la majeure partie du pays

Le Commandement du front intérieur a annoncé lundi soir un assouplissement des consignes de sécurité à l’issue d’une nouvelle évaluation de la situation. Selon Tsahal, les restrictions actuellement en vigueur resteront inchangées jusqu’à 6 heures du matin mardi, avant l’entrée en application de nouvelles directives qui resteront valables jusqu’à mercredi à 20 heures, sous réserve de nouvelles évolutions sécuritaires.

La principale mesure concerne la quasi-totalité du territoire israélien, qui passera à un niveau d’"activité complète", sans restrictions particulières pour la population. Les établissements scolaires, les lieux de travail et les rassemblements pourront ainsi reprendre normalement dans la majeure partie du pays.

Certaines localités du nord resteront toutefois soumises à des limitations partielles. C’est le cas des communautés situées le long de la ligne de front avec le Liban ainsi que des localités de Sifsoufa, Meron, Or HaGanouz, Bar Yohaï, Yesod HaMaala, Kisra-Sumei, Beit Jann et Sde Eliezer. Dans ces zones, les activités éducatives seront autorisées uniquement dans des bâtiments ou des lieux permettant d’atteindre un espace protégé dans les délais prescrits par les autorités.

Les lieux de travail pourront également fonctionner sous les mêmes conditions. Les rassemblements seront limités à 100 personnes en extérieur et 400 personnes en intérieur.

Tsahal a précisé que ces ajustements résultent d’une surveillance continue de la situation sécuritaire et a appelé la population à continuer de suivre les instructions du Commandement du front intérieur ainsi que les communications officielles en cas de nouvelles évolutions.