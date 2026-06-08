Israël : les écoles resteront fermées mardi, réouverture envisagée mercredi

Les établissements scolaires israéliens resteront fermés mardi à travers le pays, a annoncé le ministre de l’Éducation, Yoav Kisch, dans le contexte des tensions sécuritaires persistantes.

Le ministère de l’Éducation prévoit toutefois un retour progressif à l’enseignement en présentiel dès mercredi, sous réserve des conditions de sécurité.

« La politique du ministère de l’Éducation est de revenir à l’enseignement en présentiel le plus rapidement possible », a déclaré Yoav Kisch, estimant qu’il n’était pas logique de maintenir les écoles fermées alors que de nombreux lieux de travail restent ouverts lorsque l’accès à des abris est garanti.

Après des consultations avec les autorités locales, il a été décidé de conserver une journée supplémentaire de fermeture afin de permettre aux établissements de se préparer à une reprise des cours « dans un cadre protégé ».

Les établissements d’enseignement spécialisé et les programmes destinés aux jeunes à risque seront prioritaires lors de cette réouverture.

Le ministère a également annoncé l’annulation de tous les examens du baccalauréat prévus cette semaine.

Selon un audit du contrôleur de l’État publié en mars, près de 40 % des écoles israéliennes ne disposent pas d’un accès adéquat à des abris de protection, un élément central dans les discussions sur la reprise des cours.

Cette décision a été annoncée avant que l’Iran ne fasse savoir qu’il était prêt à cesser ses attaques si Israël en faisait de même.