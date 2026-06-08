Betsalel Smotrich veut frapper le Hezbollah pour chaque missile iranien tiré contre Israël

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, doit proposer lundi au cabinet de sécurité une stratégie visant à répondre aux attaques iraniennes en frappant massivement le Hezbollah au Liban plutôt qu’en multipliant les échanges de frappes directs avec Téhéran.

Selon sa proposition, chaque tir iranien contre Israël devrait entraîner une riposte contre les bastions du Hezbollah, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. « Pour chaque missile iranien, des dizaines d’immeubles devraient être détruits dans la Dahieh », a-t-il déclaré.

Smotrich estime qu’une pression militaire accrue sur le Hezbollah serait plus efficace et plus accessible qu’une campagne prolongée contre l’Iran, tout en renforçant la sécurité des habitants du nord d’Israël.

Le ministre souhaite également relancer le plan baptisé « Charrue d’argent », qui prévoit la destruction de villages considérés comme des points de contact du Hezbollah dans le sud du Liban afin d’accroître la pression sur l’organisation terroriste chiite et, indirectement, sur l’Iran.

Selon lui, les munitions de précision et les capacités stratégiques de l’armée de l’air israélienne devraient être préservées en vue d’une éventuelle offensive majeure contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

Cette position intervient alors que l’Iran a repris ses tirs de missiles contre Israël et que les Houthis du Yémen se sont également joints aux attaques. Les autorités israéliennes affirment qu’elles ne permettront pas à Téhéran d’imposer une nouvelle équation stratégique consistant à répondre à des frappes israéliennes au Liban par des attaques contre des centres de population israéliens.

La question doit être examinée lors d’une réunion du cabinet restreint consacrée à la poursuite de la campagne contre l’Iran et ses alliés régionaux.