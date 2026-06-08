Israël passe en régime d’alerte renforcée

Face à la poursuite des tirs de missiles iraniens contre Israël et aux craintes d’une nouvelle escalade régionale, le Commandement du front intérieur a placé l’ensemble du pays en régime d’activité réduite et imposé de nouvelles restrictions de sécurité.

Les autorités sécuritaires demandent désormais de limiter à 2.500 personnes le nombre de voyageurs présents simultanément à l’aéroport international Ben Gourion. Cette mesure pourrait entraîner une réduction du nombre de vols autorisés chaque heure. L’espace aérien israélien demeure toutefois ouvert à ce stade et les liaisons aériennes continuent normalement.

Les établissements scolaires et l’ensemble des activités éducatives ont été suspendus dans tout le pays. Les examens et les cours ont été annulés conformément aux directives de sécurité.

Les rassemblements sont désormais limités à 200 personnes en extérieur et à 500 personnes dans un espace fermé, à condition qu’un abri conforme soit accessible dans les délais requis. Les plages ont également été fermées au public.

Les entreprises peuvent poursuivre leurs activités uniquement si les employés disposent d’un accès rapide à un espace protégé en cas d’alerte.

Ces restrictions, entrées en vigueur dimanche soir à 22 heures, doivent rester applicables au moins jusqu’à lundi à 20 heures, même si une réévaluation de la situation pourrait intervenir avant cette échéance.

Les événements sportifs et culturels sont également touchés. Plusieurs manifestations ont été annulées ou réduites, tandis que des milliers de spectateurs ont été évacués d’un match de basket à Jérusalem par mesure de précaution.

Cette décision intervient après plusieurs salves de missiles tirés depuis l’Iran au cours des dernières heures. Les systèmes de défense israéliens ont intercepté l’ensemble des projectiles signalés. Un missile lancé depuis le Yémen par les rebelles houthis a également été intercepté lundi matin.

Alors que les autorités se préparent à tous les scénarios, un haut responsable israélien a prévenu que toute nouvelle attaque iranienne entraînerait une réponse « avec force ».