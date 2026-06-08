Israël-Iran : une nuit de frappes

La nuit de dimanche à lundi a marqué une nouvelle escalade entre Israël et l’Iran, malgré les efforts diplomatiques américains pour préserver le cessez-le-feu fragile.

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Tout a commencé après une frappe israélienne menée dimanche contre la Dahieh, la banlieue sud de Beyrouth et bastion du Hezbollah. Israël a présenté cette opération comme une réponse aux violations répétées du cessez-le-feu par l’organisation terroriste libanaise, notamment après les tirs de roquettes visant le nord du pays.

En réaction, l’Iran a lancé dans la nuit deux vagues de missiles en direction d’Israël. Les sirènes ont retenti dans plusieurs régions du pays.

Téhéran a qualifié cette attaque d’« avertissement » adressé à Israël après le bombardement de la Dahieh. Les Gardiens de la Révolution ont également revendiqué des frappes contre des « groupes terroristes » au Kurdistan irakien au cours de la même nuit.

Face à cette attaque directe, les dirigeants israéliens ont rapidement envisagé une riposte. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son cabinet de sécurité ont discuté de l’ampleur et du calendrier de la réponse.

Le président américain Donald Trump a toutefois tenté d’éviter une nouvelle escalade. Selon des médias israéliens, il a demandé à Benjamin Netanyahou de faire preuve de retenue, affirmant qu’Israël avait déjà suffisamment réagi et qu’une nouvelle frappe risquait de compromettre les discussions en cours avec Téhéran. La tension est encore montée d’un cran lundi matin lorsqu’un missile tiré par les rebelles houthis du Yémen a déclenché les sirènes à Tel-Aviv et dans le centre d’Israël. Selon le Magen David Adom, aucune victime n’a été signalée, hormis un homme légèrement blessé en rejoignant un abri.

Malgré ces appels, l’armée de l’air israélienne a confirmé avoir frappé plusieurs cibles militaires dans l’ouest et le centre de l’Iran au petit matin. Tsahal n’a pas précisé la nature exacte des objectifs visés mais a indiqué que l’opération constituait une réponse directe aux tirs de missiles iraniens.