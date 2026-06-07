Après les frappes israéliennes à Beyrouth, l’Iran tire des missiles vers Israël

L’Iran a lancé plusieurs salves de missiles en direction d’Israël, quelques heures après des frappes israéliennes contre des positions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth.

Des sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs localités du nord d’Israël à la suite des tirs. Selon Tsahal, quatre missiles ont été lancés lors de la première salve. Tous ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne israéliens et aucun impact n’a été signalé.

Quelques heures auparavant, l’armée israélienne avait annoncé se préparer à une éventuelle riposte iranienne après les frappes menées contre des infrastructures du Hezbollah dans le quartier de Dahieh, fief du mouvement chiite à Beyrouth.

À l’issue d’une évaluation sécuritaire, le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, et les principaux responsables militaires ont placé les forces israéliennes en état d’alerte renforcée, tout en préparant plusieurs scénarios défensifs et offensifs.

Face au risque d’une escalade, le Commandement du Front intérieur a considérablement renforcé ses consignes de sécurité. L’ensemble du pays a été placé sous un niveau d’alerte accru. Le ministre israélien de l’Éducation, Yoav Kisch, a annoncé l’annulation des cours et des examens du baccalauréat dans tout le pays lundi. Tous les établissements scolaires resteront fermés.

Dans la soirée, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réuni une consultation sécuritaire restreinte avec le ministre de la Défense Israël Katz et les principaux responsables de la défense afin d’évaluer la situation après les frappes à Beyrouth et les menaces formulées par plusieurs hauts responsables iraniens.

Malgré la gravité des déclarations iraniennes, une source sécuritaire israélienne a indiqué que les services de renseignement estimaient toujours faible la probabilité d’une attaque iranienne de grande ampleur à court terme.

« Nous sommes prêts à tous les scénarios. Nous ne savons pas si l’Iran mettra ses menaces à exécution. Notre évaluation est que cela reste peu probable, mais si cela se produit, la réponse sera puissante », a déclaré cette source.

Les autorités israéliennes ont néanmoins maintenu leurs directives de sécurité jusqu’à lundi soir, tout en soulignant qu’aucune nouvelle consigne n’était prévue à ce stade pour la population.

La tension est montée d’un cran après plusieurs déclarations de responsables iraniens. Ebrahim Rezaei, porte-parole de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a promis une « réponse douloureuse » à la frappe israélienne contre Dahieh, appelant à « regarder le ciel des territoires occupés cette nuit ».

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a également menacé Israël et les États-Unis, affirmant que les bases et intérêts américains dans la région étaient désormais devenus des « cibles légitimes ».

Dans ce contexte explosif, les forces américaines déployées au Moyen-Orient ont été placées en état d’alerte, tandis que Washington suit de près l’évolution de la situation, craignant une confrontation directe entre Israël et l’Iran susceptible d’embraser l’ensemble de la région.