Israël cherche à interdire l'ouverture de consulats étrangers pour les Palestiniens à Jérusalem

Un projet de loi visant à empêcher l'ouverture de consulats pour les Palestiniens à Jérusalem a reçu l'approbation préliminaire du plénum de la Knesset mercredi. Le projet de loi proposé par les députés Dan Illouz, du Likoud, et Ze'ev Elkin, de Nouvel Espoir - La Droite Unie, vise à renforcer les restrictions déjà existantes à ce sujet.

Yonatan Sindel/Flash90

"Le projet de loi est destiné à bloquer hermétiquement cette possibilité", a déclaré Elkin lors de sa prise de parole à la Knesset. "La tendance récente de plusieurs pays du monde à reconnaître unilatéralement un État palestinien pourrait susciter de nouvelles initiatives visant à ouvrir des consulats étrangers à Jérusalem pour la population palestinienne", a-t-il ajouté. "L'ouverture de telles représentations diplomatiques serait considérée comme un signe de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’un futur État palestinien, sapant ainsi la souveraineté israélienne sur la ville", a-t-il estimé. "Nous ferons tout pour que cette loi soit approuvée le plus rapidement possible et pour qu'elle serve de rempart à notre souveraineté dans la Jérusalem unifiée".

Yonatan Sindel/Flash90

Dan Illouz lui a emboîté le pas en déclarant qu’Israël ne permettra à personne, "y compris à nos plus grands alliés, d'établir un bureau de représentation au service d'un État palestinien imaginaire, et surtout pas à Jérusalem !". "L'objectif de ce projet de loi est de protéger Jérusalem, d'empêcher sa division et de préserver notre souveraineté. Il est de notre devoir de maintenir l'unité de Jérusalem", a-t-il martelé.

Danny Shem Tov / Knesset Spokesperson Unit

Cette initiative intervient après que l'Espagne, la Norvège, l'Irlande et la Slovénie ont unilatéralement décidé de reconnaître l'État palestinien. La communauté internationale ne reconnaît pas la souveraineté israélienne sur l’est de Jérusalem reconquise lors de la guerre des Six jours en 1967, et estime que cette zone fait partie de la future capitale d'un État palestinien.