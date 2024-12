Israël cherche en Syrie les restes de l'espion Eli Cohen avec l'aide de la Russie

Des responsables palestiniens ont révélé lundi à l'AFP qu'Israël, par l'intermédiaire de médiateurs russes, cherche à localiser en Syrie les restes du célèbre espion Eli Cohen ainsi que ceux d'un soldat disparu. Cette initiative intervient dans un contexte de changement politique en Syrie après la chute du régime Assad. "Des contacts ont été établis avec nous via des médiateurs pour nous aider à trouver les restes d'un soldat israélien disparu depuis 1982", a déclaré un responsable palestinien à Damas, sous couvert d'anonymat en raison de la sensibilité du sujet. "Des contacts sont également en cours pour déterminer l'emplacement où sont enterrés les restes de l'agent israélien connu sous le nom d'Eli Cohen", a-t-il ajouté.

Un second responsable palestinien, basé à l'étranger, a confirmé que la médiation était menée par la Russie auprès de responsables palestiniens hors de Syrie. En 2021, un observatoire de la guerre avait déjà signalé que les forces russes recherchaient dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, au sud de Damas, les restes de Cohen et de deux soldats israéliens.

Eli Cohen, dont l'histoire a été adaptée dans la série Netflix "The Spy" avec Sacha Baron Cohen, avait été pendu pour espionnage par les Syriens en 1965 après avoir infiltré les plus hauts niveaux du gouvernement. Les informations qu'il avait obtenues auraient joué un rôle crucial dans la conquête du Golan par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967.

En 2019, Israël avait libéré deux prisonniers syriens en "geste de bonne volonté" après la restitution des restes du soldat Zachary Baumel, disparu depuis 1982. Vladimir Poutine avait alors déclaré que les restes avaient été retrouvés par les armées russe et syrienne, bien qu'un responsable syrien ait nié toute connaissance des plans de rapatriement.