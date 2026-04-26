Israël : colère des habitants après l’annonce d’exercices militaires égyptiens à 100 mètres de la frontière

La tension monte parmi les habitants des localités israéliennes situées le long de la frontière avec l’Égypte, après l’annonce d’exercices de l'armée égyptienne prévus cette semaine à seulement une centaine de mètres de la barrière frontalière. Selon plusieurs responsables locaux, ces manœuvres doivent inclure des tirs, suscitant une vive inquiétude dans une région encore marquée par les traumatismes du 7 octobre.

Des coordinateurs sécuritaires et résidents dénoncent une situation jugée inacceptable. Ils estiment que ces exercices ravivent le souvenir des entraînements menés par les terroristes du Hamas à proximité de la frontière avec Israël avant l’attaque du 7 octobre 2023. Pour eux, permettre de telles activités militaires si près de la barrière reviendrait à recréer des "normes dangereuses".

Le forum Otef Israel, représentant des habitants des zones frontalières, a appelé les autorités israéliennes à intervenir auprès du pouvoir politique afin d’empêcher la tenue de ces manœuvres. Le groupe affirme que les habitants du secteur ne doivent ni servir de "zone d’essai" pour Israël, ni devenir le terrain d’entraînement de l’armée égyptienne.

Cette polémique intervient quelques mois après un autre incident signalé en février dernier. Des habitants du Néguev occidental avaient alors observé plusieurs camionnettes blanches apparaissant du côté égyptien de la frontière. Tsahal avait expliqué qu’il s’agissait de membres d’une tribu bédouine récemment installée dans la zone, sans convaincre totalement les riverains.

Dans ces localités profondément affectées par les attaques du Hamas, la méfiance reste vive. Certains habitants rappellent que leurs familles ont déjà payé un lourd tribut lors du massacre du 7 octobre et refusent de revivre une telle menace sécuritaire.