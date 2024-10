Israël crée une "médaille du courage civil" pour honorer les héros du 7 octobre

Le président israélien Isaac Herzog remettra mercredi, pour la première fois, la "médaille présidentielle du courage civil" lors d'une cérémonie officielle à sa résidence, en hommage aux actes héroïques accomplis lors des attaques du 7 octobre.

Cette distinction honorera un premier groupe de citoyens qui ont fait preuve d'un "courage exceptionnel et d'un esprit de solidarité au péril de leur vie". Parmi les récipiendaires figurent aussi bien des vivants que des personnes décédées lors des attaques, dont Moshe et Eliad Ochion d'Ofakim, Yosef Aziadna, Oz Davidan, et les frères Noam et Yishai Slotki.

Une catégorie spéciale a été créée pour honorer le courage des enfants, notamment les enfants des familles Idan de Kfar Aza, Taasa de Netiv HaAsara, et Suissa de Sderot. La cérémonie, qui se déroulera en présence des familles, sera accompagnée des prestations des artistes Rita, Ninet et Jimbo J. Cette nouvelle distinction témoigne de la volonté d'honorer la mémoire et le courage des civils qui se sont distingués lors des événements tragiques du 7 octobre.