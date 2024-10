Israël : Décès du réserviste Yedidia Bloch, il laisse une épouse enceinte de huit mois

Le réserviste Yedidia Bloch, 31 ans, grièvement blessé au Sud-Liban le matin de Sim'hat Torah, a succombé à ses blessures, a annoncé mardi soir l'armée israélienne. Il servait dans le 7155e bataillon de la division "Fer de Lance" (55).

Habitant de Mevo Horon en Binyamin, il laisse derrière lui son épouse Sapir, enceinte de huit mois, ses parents et sept frères et sœurs.

"Nous avons prié tous ces jours pour notre cher Yedidia. Il est parti au combat avec un dévouement total et a vécu une vie noble, combattant et tombant pour le peuple d'Israël et sa victoire complète", a déclaré Israel Gantz, chef du conseil régional de Binyamin. "Nous embrassons en ces moments difficiles son épouse Sapir, ses parents et ses frères et sœurs, et nous apportons notre soutien à la communauté de Mevo Horon. Grâce à lui, le peuple d'Israël se renforcera et vaincra."