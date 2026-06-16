Israël dément avoir annulé l'accord d'Hébron conclu avec l'Autorité palestinienne

Le ministère israélien des Affaires étrangères a démenti les déclarations du ministre des Finances Betsalel Smotrich, qui avait affirmé qu'Israël avait mis fin à l'accord d'Hébron signé en 1997 avec l'Autorité palestinienne. Dans un communiqué publié en anglais, le ministère a précisé que l'accord restait en vigueur, tout en reconnaissant que certaines modifications avaient été introduites concernant les compétences en matière d'urbanisme et de construction dans les zones habitées par la communauté juive d'Hébron et autour des sites du patrimoine juif, notamment le Tombeau des Patriarches.

L'accord de 1997 confère à la municipalité palestinienne d'Hébron des prérogatives en matière de planification urbaine, de zonage et de construction, y compris dans certains secteurs où vivent des résidents juifs. Plus tôt dans la journée, Betsalel Smotrich avait affirmé que l'Administration civile avait transféré ces compétences aux autorités israéliennes dans les zones concernées.

Le ministère des Affaires étrangères a toutefois souligné que la décision du cabinet de sécurité adoptée il y a plusieurs mois se limitait à des questions spécifiques liées à la planification et à la construction concernant la communauté juive de la ville. Selon lui, cette mesure a été prise après des années d'absence de coopération de la municipalité d'Hébron sur ces dossiers. "Au-delà de cela, aucun changement n'a été apporté", a insisté le ministère, rejetant ainsi l'idée d'une annulation de l'accord conclu dans le cadre du processus d'Oslo.