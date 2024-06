Israël : des milliers de manifestants réclament des élections anticipées devant la Knesset

Des milliers de manifestants se sont rassemblés ce mardi soir devant la Knesset à Jérusalem, appelant à des élections anticipées et à l'éviction du gouvernement.

Il s'agit du troisième jour consécutif des protestations dans le cadre de la "semaine de perturbation" organisées par les groupes qui réclament le départ du pouvoir de la coalition actuelle. L'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon s'adresse à la foule devant la Knesset, reprochant à M. Netanyahou et à son gouvernement de ne pas avoir d'objectif clair dans la guerre de Gaza en cours et de ne pas planifier le lendemain de la fin des combats. "Depuis la création de ce gouvernement, la situation sécuritaire s'est détériorée, notre économie a décliné", déclare Yaalon, accusant la coalition actuelle d'être "prête à sacrifier les otages pour la vision messianique" des ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich. "Nous sommes la majorité et c'est pourquoi ils les membres du gouvernement s'inquiètent des élections. Nous exigeons des élections, tout de suite", a-t-il poursuivi.