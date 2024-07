Israël : des milliers de personnes se rassemblent pour exiger le retour des otages

Alors que de nouvelles négociations avec le Hamas pour la libération des otages semblent progresser, des milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues ce samedi soir pour marquer symboliquement les 9 mois écoulés depuis l'attaque du 7 octobre. Des rassemblements anti-gouvernementaux se sont tenus dans tout le pays, de la Galilée au Néguev. La manifestation principale s'est déroulée rue Kaplan à Tel Aviv, attirant des dizaines de milliers de personnes. D'autres rassemblements importants ont eu lieu à Jérusalem, Haïfa et Césarée, devant la résidence privée du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Les leaders du mouvement de protestation ont annoncé une intensification de la pression sur le gouvernement pour la semaine à venir, avec une série d'événements prévus dès dimanche. Ils prévoient notamment une manifestation devant le domicile d'Arnon Bar-David, chef du syndicat Histadrout, pour exiger la participation de l'organisation aux actions de protestation. Parallèlement, sur la "Place des Otages" à Tel-Aviv, des milliers de personnes se sont rassemblées lors d'un événement organisé par le Forum des Familles des Otages et Disparus. Bien que se voulant apolitique, ce rassemblement a souvent été le théâtre de critiques envers le gouvernement et d'appels à accepter les conditions du Hamas pour un accord, incluant un cessez-le-feu temporaire. Cette semaine, l'accent a été mis sur les mères des otages. Danielle Aloni, libérée après 49 jours de captivité avec sa fille de 6 ans, et Simona Steinbrecher, mère de Doron Steinbrecher toujours détenue à Gaza, ont pris la parole.