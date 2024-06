Israël: des moustiques porteurs du virus du Nil découverts à Ramat Gan

Des moustiques infectés par le virus du Nil occidental ont été découverts à Ramat Gan, indique un communiqué du porte-parole du Ministère de la Protection de l'Environnement et du Ministère de la Santé. Depuis le début de l'année, huit personnes ont été diagnostiquées comme étant infectées par la maladie. Le Centre médical Ichilov, à Tel Aviv, a signalé que trois patients sont actuellement hospitalisés.

"Le ministère continue de surveiller les données et les mettra à jour si nécessaire en toute transparence, comme cela a été fait dans le passé", a-t-il été rapporté. La morbidité due à la fièvre du Nil occidental est connue dans le pays depuis de nombreuses années mais cette année les infections ont commencé plus tôt que d'habitude.

Chaque année, du début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de novembre, la fréquence de découverte de moustiques porteurs du virus de la fièvre du Nil occidental augmente. La fièvre du Nil occidental est causée par un virus que l'on trouve principalement chez les oiseaux et qui est transmise aux humains et à divers animaux par la piqûre de moustiques qui se nourrissent d'oiseaux infectés. La période d'incubation de la maladie, depuis la piqûre jusqu'au développement des symptômes, dure généralement de 5 à 21 jours et la maladie dure généralement de 3 à 6 jours.

Dans la plupart des cas, il s'agit d'une maladie bénigne, de type grippal, qui guérit spontanément. La maladie se caractérise généralement par de la fièvre, des maux de tête, de la faiblesse, des douleurs articulaires et musculaires, une conjonctivite, une éruption cutanée et parfois des nausées et de la diarrhée. Les complications rares possibles sont une inflammation aiguë du cerveau ou une méningite, et dans de rares cas, la maladie est mortelle.