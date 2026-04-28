Israël : des orthodoxes font irruption au domicile du chef de la police militaire, vague de condamnations

Une nouvelle escalade des tensions autour de la conscription des orthodoxes secoue Israël. Des manifestants appartenant à la faction dite « de Jérusalem » ont fait irruption mardi soir dans le jardin du domicile du chef de la police militaire, le général Yuval Yamin, à Ashkelon. Face à cette intrusion sans précédent, les forces de l’ordre ont évacué les membres de sa famille avant de fermer les accès et d’interpeller des dizaines de manifestants.

Ces derniers, arrivés en bus depuis Ashdod, protestaient contre l’arrestation de jeunes orthodoxes accusés d’avoir échappé à la conscription. La police, déployée en nombre, a procédé à leur évacuation, non sans tensions : insultes et provocations ont été rapportées.

L’incident a immédiatement suscité une vague de condamnations au plus haut niveau de l’État. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dénoncé une « attaque violente et sauvage », appelant à des mesures fermes contre les responsables. Le ministre de la Défense Israel Katz a, lui aussi, fustigé « un groupe de criminels violents », qualifiant l’événement de « ligne rouge franchie ».

Le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, a également condamné avec force l’incident, soulignant que toute atteinte aux forces de sécurité ou à leurs familles constitue une dérive dangereuse. Plusieurs responsables politiques, de la majorité comme de l’opposition, ont appelé à une réponse judiciaire exemplaire.

En parallèle, d’autres manifestations ont paralysé des axes majeurs, notamment la route 4 et le carrefour de Guéha, où des protestataires ont bloqué la circulation pendant plus de deux heures, provoquant d’importantes perturbations. Des affrontements avec la police ont été signalés, dans un contexte de contestation grandissante contre les mesures visant à contraindre les orthodoxes à effectuer leur service militaire.