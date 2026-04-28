Israël : des orthodoxes bloquent des routes et appellent à une "journée de la colère"

Des manifestants orthodoxes ont bloqué plusieurs axes routiers en Israël, notamment la route 4 près de Bnei Brak, pour protester contre l’arrestation d’étudiants de yeshiva accusés d’avoir échappé à la conscription militaire. Ces rassemblements sont menés en particulier par la « faction de Jérusalem », un groupe opposé à l’enrôlement dans Tsahal.

Sur place, certains manifestants ont scandé des slogans virulents, affirmant préférer « mourir en tant que haredim plutôt que vivre comme soldats », tandis que des images montrent des drapeaux israéliens brûlés et une fausse pierre tombale portant l’inscription « Nous mourrons et ne nous enrôlerons pas ».

La police israélienne a rappelé que le droit de manifester constitue « une pierre angulaire d’un État démocratique », tout en avertissant qu’elle ne tolérera aucun trouble à l’ordre public ni entrave à la liberté de circulation. Des opérations ont été menées pour disperser des émeutiers à plusieurs endroits, notamment à la place Tsahal à Jérusalem et sur la route 38 à Beit Shemesh.

Dans un communiqué, la faction de Jérusalem a dénoncé comme une « ligne rouge » l’arrestation de l’étudiant Nehorai Bachar, interpellé dans une yeshiva à Herzliya puis incarcéré dans une prison militaire. Son dirigeant spirituel, le rabbin Azriel Auerbach, a appelé à une « manifestation de colère » de masse mercredi à 17 heures à l’entrée de Jérusalem, affirmant qu’il est du « devoir absolu » de protester contre ce qu’il qualifie de persécution des étudiants de la Torah.

Ce mouvement, qui regrouperait environ 60 000 membres, organise régulièrement des manifestations contre la conscription et dispose de réseaux pour mobiliser ses partisans. Par ailleurs, la police a annoncé l’arrestation de trois membres de la mouvance hassidique de Breslev, soupçonnés d’avoir agressé un soldat orthodoxe à Beit Shemesh, illustrant les tensions croissantes autour de cette question.