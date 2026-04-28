Israel Katz : "Le sud du Liban est traité comme Gaza"

Le ministre israélien de la Défense affirme que le sud du Liban est désormais « traité comme Gaza », après la destruction d’infrastructures du Hezbollah dans une zone de sécurité renforcée.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Israel Katz
Israel KatzElad Malka/Defense ministry

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a affirmé mardi que le sud du Liban était désormais « traité comme Gaza », après une opération militaire ayant visé une infrastructure souterraine du Hezbollah dans la localité de Qantara.

L’armée israélienne a détruit une importante installation terroriste lors d’une explosion de grande ampleur à l’intérieur de la nouvelle zone de sécurité établie au sud du Liban. Cette intervention s’inscrit dans une stratégie visant à neutraliser les capacités militaires du Hezbollah à proximité de la frontière israélienne.

Israel Katz a également rappelé que le gouvernement libanais et l’armée libanaise s’étaient engagés à débarrasser le sud du pays de la présence du Hezbollah et de ses armements, estimant que la situation actuelle reflétait l’échec de cet engagement.

Video poster
Hezbollah, la menace des drones : un danger et un nouveau défi tactique pour Israël

Le ministre a indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même avaient donné instruction à l’armée de détruire « toute infrastructure terroriste » dans la zone de sécurité jusqu’à la « ligne jaune », tant en surface qu'en profondeur. L’objectif affiché est de supprimer toute menace pesant sur les habitants de la Galilée.

Dans ses propos, Israel Katz a également accusé l’ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah d’avoir « détruit la communauté chiite au Liban », et son successeur Naim Qassem de conduire désormais à la destruction des habitations et des villages.

« Nous avons promis la sécurité aux habitants du nord, et nous la garantirons », a conclu le ministre, réaffirmant la détermination d’Israël à poursuivre ses opérations militaires pour sécuriser sa frontière.

Cet article a reçu 4 commentaires

Commentaires