Israel Katz : "Le sud du Liban est traité comme Gaza"

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a affirmé mardi que le sud du Liban était désormais « traité comme Gaza », après une opération militaire ayant visé une infrastructure souterraine du Hezbollah dans la localité de Qantara.

L’armée israélienne a détruit une importante installation terroriste lors d’une explosion de grande ampleur à l’intérieur de la nouvelle zone de sécurité établie au sud du Liban. Cette intervention s’inscrit dans une stratégie visant à neutraliser les capacités militaires du Hezbollah à proximité de la frontière israélienne.

Israel Katz a également rappelé que le gouvernement libanais et l’armée libanaise s’étaient engagés à débarrasser le sud du pays de la présence du Hezbollah et de ses armements, estimant que la situation actuelle reflétait l’échec de cet engagement.

Le ministre a indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même avaient donné instruction à l’armée de détruire « toute infrastructure terroriste » dans la zone de sécurité jusqu’à la « ligne jaune », tant en surface qu'en profondeur. L’objectif affiché est de supprimer toute menace pesant sur les habitants de la Galilée.

Dans ses propos, Israel Katz a également accusé l’ancien chef du Hezbollah Hassan Nasrallah d’avoir « détruit la communauté chiite au Liban », et son successeur Naim Qassem de conduire désormais à la destruction des habitations et des villages.

« Nous avons promis la sécurité aux habitants du nord, et nous la garantirons », a conclu le ministre, réaffirmant la détermination d’Israël à poursuivre ses opérations militaires pour sécuriser sa frontière.