Israël : forte hausse du recrutement des ultra-orthodoxes dans l'armée

L'armée israélienne (Tsahal) annonce une augmentation significative du recrutement au sein de la communauté ultra-orthodoxe pour la deuxième période de conscription de 2024. Un développement majeur dans le contexte actuel de conflit.

Selon le porte-parole de Tsahal, 338 nouveaux recrues ultra-orthodoxes ont rejoint différentes unités : 211 comme combattants et 127 dans des fonctions de soutien. Parmi les nouvelles affectations notables figure un premier contingent pour la brigade "Hashmonaim" et les unités de maintenance dans le nord du pays, ainsi qu'un second groupe pour la police aux frontières.

Les chiffres détaillés par unité sont révélateurs :

70 recrues pour le bataillon "Netzah Yehuda" de la brigade Kfir

19 pour la compagnie "Tomer" de la brigade Givati

19 pour la compagnie "Hetz" des parachutistes

11 pour l'unité "Negev" de l'armée de l'air

35 pour la police aux frontières

57 pour la brigade "Hashmonaim"

Plus significatif encore, l'armée a envoyé des ordres de mobilisation à environ 7 000 ultra-orthodoxes en âge de servir, s'ajoutant aux 3 000 ordres déjà émis les mois précédents, atteignant ainsi l'objectif fixé par le ministre de la Défense.

Tsahal souligne que cette intégration se fait dans le respect des conditions et du mode de vie religieux des recrues, tout en adaptant les programmes existants. L'armée réaffirme son statut d'"armée du peuple" où la participation de tous les secteurs de la société est jugée "vitale pour renforcer les besoins opérationnels".