Israël : Inégalités d'espérance de vie et vulnérabilité des seniors révélées dans un nouveau rapport

Une étude majeure publiée ce mardi par le Bureau Central des Statistiques israélien (CBS) dresse un portrait détaillé du vieillissement de la population nationale et met en lumière d'importantes disparités territoriales.

Le rapport révèle qu'Israël compte actuellement plus de 1,6 million de personnes âgées de 65 ans et plus, avec une projection d'augmentation significative atteignant 2 millions d'individus d'ici 2045, soit 16% de la population totale. Un constat préoccupant montre que 16% de cette population senior vit actuellement sous le seuil de pauvreté. L'étude fait apparaître des écarts significatifs d'espérance de vie entre les villes israéliennes. Kfar Saba se distingue avec l'espérance de vie la plus élevée du pays, suivie par Herzliya, Ramat Gan, Rehovot et Rishon LeZion. À l'opposé, Bat Yam enregistre l'espérance de vie la plus faible, et ce paradoxalement malgré une forte concentration de personnes âgées représentant 22% de sa population. L'écart d'espérance de vie entre Kfar Saba et Bat Yam atteint trois ans. Un autre aspect notable concerne la différence entre les genres : les femmes vivent en moyenne trois ans de plus que les hommes, ces derniers étant plus fréquemment touchés par des pathologies graves. La guerre actuelle a particulièrement affecté cette population vulnérable. Le rapport indique qu'un senior sur cinq a été touché directement ou indirectement par le conflit, que ce soit physiquement, psychologiquement ou matériellement. Cette proportion augmente significativement dans les villes du sud du pays. Les chiffres sont éloquents :

- 24% rapportent une détérioration de leur état de santé

- 30% constatent une dégradation de leur situation financière

- 11% éprouvent des difficultés accrues dans leurs activités quotidiennes

- 46% expriment leur confiance dans la gestion gouvernementale du conflit

- 27% souffrent de solitude

Ces données soulignent l'urgence d'une réponse adaptée aux besoins spécifiques de cette population, particulièrement en période de crise.