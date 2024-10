Israël instaure une journée de deuil national en mémoire des victimes du 7 octobre

Le gouvernement israélien s'apprête à approuver l'instauration d'une journée de deuil national en mémoire des victimes de l'attaque du 7 octobre. Cette journée sera observée le 26 octobre au soir, correspondant au 24 Tishrei dans le calendrier hébraïque.

Deux cérémonies officielles seront organisées le 27 octobre sur le mont Herzl à Jérusalem. La première honorera les soldats tombés durant la guerre "Épées de fer", tandis que la seconde commémorera les victimes civiles de l'attaque du Hamas.

La ministre des Transports, Miri Regev, sera responsable de la cérémonie officielle, à laquelle participeront le président Isaac Herzog, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président de la Knesset Amir Ohana et le président par intérim de la Cour suprême Yitzhak Amit.

Le drapeau national sera mis en berne du 26 octobre à 19h45 jusqu'au soir du 27 octobre. Il sera également abaissé du lever au coucher du soleil sur tous les bâtiments publics, les institutions gouvernementales, les bases militaires et les représentations israéliennes à l'étranger.

Le ministère de l'Éducation recommandera aux établissements scolaires d'organiser des sessions éducatives et des activités commémoratives. De même, le ministère de la Défense devrait inciter les bases militaires à tenir des cérémonies de commémoration.

Il sera également recommandé que tous les lieux de divertissement du pays restent fermés durant cette journée de deuil national. Cependant, aucune sirène ne retentira ce jour-là, contrairement à d'autres commémorations en Israël.

La ministre Miri Regev a indiqué dans un communiqué : "Cette journée sera l'occasion pour toute la nation de se recueillir et d'honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie lors de cette tragique attaque. Nous voulons que ce moment soit solennel et respectueux envers toutes les victimes et leurs familles."