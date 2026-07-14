Israël interdit l’atterrissage de nouveaux avions ravitailleurs américains à Ben Gourion

L’Autorité des aéroports israéliens a transmis mardi une directive exceptionnelle au contrôle aérien, selon laquelle aucun nouvel avion ravitailleur américain ne doit être autorisé à atterrir à l’aéroport Ben Gourion.

D’après Kan, cette consigne aurait été émise à la demande du bureau de la ministre des Transports, Miri Regev.

Au total, 34 avions ravitailleurs américains sont actuellement stationnés en Israël, dont quatre arrivés depuis la reprise de l’escalade avec l’Iran. Les États-Unis se seraient engagés à n’en maintenir que 20.

Cette décision intervient alors que Washington a gelé le retrait des appareils déjà présents à Ben Gourion. L’Autorité des aéroports avertit que leur maintien prolongé pourrait provoquer une pénurie de places de stationnement pour les avions civils.

Selon les estimations communiquées, jusqu’à 50 000 billets d’avion pourraient être annulés au cours du mois de juillet si le départ des ravitailleurs ne reprend pas rapidement.

La semaine dernière, les États-Unis avaient commencé à redéployer vers Israël et le Moyen-Orient plusieurs avions ravitailleurs précédemment transférés en Europe, dans le contexte de la reprise des combats avec l’Iran.

Cette tension logistique survient alors que le CENTCOM a annoncé avoir achevé une nouvelle vague de frappes de cinq heures contre plusieurs sites iraniens, notamment à Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa et Bandar Abbas, afin de réduire les capacités de Téhéran à viser la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz.