Israël : investissement et reconstruction pour assurer l’avenir du Nord

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a effectué aujourd'hui (jeudi) une visite de travail à Metula, une localité située dans le nord d’Israël, afin de constater de visu les défis rencontrés par la région et les besoins en matière de réhabilitation et de développement. Accompagné par l'équipe dirigeante du ministère des Finances, il a visité des foyers directement et indirectement affectés au cours de l’année écoulée, notamment durant les trois derniers mois marqués par une situation sécuritaire tendue. Lors de cette visite, Smotrich était accompagné par le maire de Metula, David Azoulay, qui a présenté les besoins spécifiques de la localité ainsi que les projets de reconstruction et de développement nécessaires pour améliorer la vie des habitants.

Le ministre Smotrich a insisté sur l'engagement du gouvernement israélien pour la réhabilitation des localités du nord, notamment en renforçant les infrastructures et en investissant dans des initiatives économiques pour garantir un avenir sûr et prospère aux résidents de cette région stratégique.

Un engagement fort pour la reconstruction du nord

A l’issue de la visite, Betsalel Smotrich a réaffirmé son engagement envers la région du nord d’Israël, en déclarant : "Avec l'équipe dirigeante du ministère des Finances, nous sommes venus à Metula aujourd'hui pour comprendre les défis de terrain et nous imprégner des besoins de la population. Grâce à notre victoire, que Dieu soit loué, et grâce aux héros combattants et au remarquable résilience des habitants, l'État d'Israël entame désormais le processus de retour à la maison." Le ministre a également souligné que la reprise du sentiment de sécurité dans le nord doit être accompagnée d’investissements durables dans les infrastructures et le développement économique. "La sensation de sécurité qui est revenue dans le nord doit être soutenue par des investissements constants dans les infrastructures, le développement économique et l'appui aux citoyens", a-t-il ajouté.

Un avenir prometteur pour les habitants du nord

Smotrich a conclu son intervention en assurant que le gouvernement poursuivra ses efforts pour améliorer les conditions de vie dans le nord d'Israël, en particulier pour les habitants des localités frontalières comme Metula. "Nous continuerons à agir avec détermination pour améliorer nos efforts et garantir un avenir meilleur pour les habitants du nord", a-t-il déclaré. Le ministre a également mentionné que l'objectif était non seulement de restaurer la sécurité mais aussi de promouvoir une prospérité économique durable dans la région, essentielle pour attirer de nouveaux habitants et renforcer les liens sociaux et économiques. En investissant dans des projets d’infrastructure et en soutenant les initiatives économiques locales, le gouvernement espère relancer la région et offrir aux citoyens du nord d'Israël une vie plus stable et plus prospère à l'avenir.