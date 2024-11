Israël Katz annonce l'arrêt des détentions administratives contre les habitants juifs de Judée-Samarie

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé vendredi matin sa décision de cesser d'utiliser des ordonnances de détention administrative contre les habitants juifs de Judée-Samarie. Cela marque un revirement par rapport à la position de son prédécesseur, Yoav Gallant, qui a été critiqué pour le grand nombre d'ordonnances qu'il a émises contre les habitants des implantations israéliennes. A noter qu'au moment de l'annonce de Katz, huit personnes étaient en détention administrative.

Avshalom Sassoni/Flash90

Lors d'une réunion tenue cette semaine, Israël Katz a annoncé au chef du Shin Bet, Ronen Bar, sa décision de cesser d'utiliser ces ordonnances, et lui a demandé de mettre en place des mesures alternatives à la place. "Dans une réalité où l'implantation juive en Judée-Samarie est menacée par des attaques terroristes palestiniennes graves et que des sanctions internationales injustifiées sont prises contre ses habitants, il n'est pas approprié qu'Israël mène une action sévère de ce type", s'est-il justifié.

Rappelons que Gallant a été vivement critiqué par ses partenaires de coalition pour un nombre record (32) d'arrestations administratives d'habitants d'implantations pendant son mandat, accompagné d'une augmentation significative des plaintes pour violences contre des Palestiniens. S'ajoutent à cela des sanctions internationales contre les habitants des implantations et diverses organisations de Judée-Samarie. Cette mesure est néanmoins contraire aux recommandations du chef du Shin Bet.

Yonatan Sindel/Flash90

"Si il y a des soupçons d'actes criminels commis, il sera possible de traduire leurs auteurs en justice, sinon, il y a d'autres mesures préventives qui peuvent être prises en dehors du cadre des détentions administratives. Je condamne toute forme de violence contre les Palestiniens et le fait de se faire justice soi-même et j'appelle également les dirigeants des implantations à adopter une position publique similaire et à exprimer une position claire sur le sujet"

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir : "Il y a un ministre de la sécurité à Jérusalem ! Je félicite mon collègue le ministre Israël Katz pour cette nouvelle importante et admirable, sa décision ce matin d'arrêter d'émettre des ordonnances administratives aux habitants de Judée-Samarie. C'est le rétablissement de la justice pour ceux qui aiment ce pays. Israël (Katz), bravo !", a réagi le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui réside lui-même dans une implantation.

Yonatan Sindel/Flash90

"C'est une permission officielle du ministre de la Défense au terrorisme juif. C'est un gouvernement qui soutient le terrorisme. La détention administrative n'est valable que pour les Palestiniens, c'est encore une preuve du régime de suprématie juive", a pour sa part réagi le député arabe israélien, Ahmed Tibi.