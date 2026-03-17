Israël Katz : "Ce que nous avons accompli face à l’Iran équivaut à des décennies de sécurité"

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé que les opérations menées contre l’Iran confèrent à Israël un avantage stratégique durable, lors d’une visite au sein de la base aérienne de Tel Nof.

Accompagné du commandant de la base, le ministre s’est entretenu avec les équipages des escadrons 106 et 210, spécialisés notamment dans les F-15 et les drones. Il a salué « des opérations complexes menées en profondeur du territoire ennemi », soulignant l’intensité et la précision des frappes conduites ces dernières semaines, ainsi que l’intégration étroite entre renseignement et capacités d’attaque à distance.

« Je suis venu vous exprimer mon appréciation et vous dire merci pour ce que vous accomplissez. Vous démontrez que l’armée de l’air israélienne est la meilleure au monde », a déclaré Katz aux pilotes et aux équipes techniques. Selon lui, ces performances opérationnelles permettent au leadership politique de prendre des décisions stratégiques majeures en coordination totale avec Tsahal.

Le ministre a insisté sur le caractère inédit de la campagne actuelle, qu’il qualifie de « changement de paradigme sécuritaire ». « Cette fois, l’action est systématique, et ce que nous avons déjà obtenu équivaut à des dizaines d’années de sécurité », a-t-il affirmé.

Évoquant les répercussions possibles en Iran, Katz a également suggéré qu’un affaiblissement du régime pourrait ouvrir la voie à des évolutions internes. « Si le peuple iranien agit comme il le souhaite et que le régime tombe, ce sera un succès à 150 % », a-t-il ajouté.

En conclusion, il a tenu à rappeler aux personnels techniques et opérationnels leur rôle central dans l’effort de guerre, soulignant leur contribution essentielle à la sécurité nationale.