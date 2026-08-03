Israël Katz répond à la polémique : "Parler de limogeage d'Avi Bluth est un mensonge"

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz est sorti du silence pour répondre à la vive polémique suscitée par ses déclarations sur le commandant du Commandement central, le général Avi Bluth. Il dénonce une « campagne politique et médiatique » visant, selon lui, à déformer ses propos.

Dans un communiqué, Israël Katz affirme qu'il n'a jamais appelé au limogeage d'Avi Bluth lors de son interview télévisée sur la chaîne 14. « La tentative de présenter mes propos comme un appel à son éviction en direct est un mensonge absolu », assure-t-il.

Le ministre rappelle que le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, avait recommandé dès le 24 avril la nomination du général Dado Bar Kalifa à la tête du Commandement central. Israël Katz indique avoir reçu cette recommandation, rencontré le candidat en juillet et approuvé sa nomination, estimant qu'il était « le plus apte à occuper ce poste », conformément aux procédures en vigueur.

Il souligne également que, lors de l'interview, lorsqu'un intervenant a évoqué le « limogeage » d'Avi Bluth, il a immédiatement répondu « non », ajoutant que cette séquence est enregistrée et facilement vérifiable.

Selon Israël Katz, le processus de nomination était donc engagé depuis plusieurs mois, bien avant son intervention télévisée. Il juge par conséquent infondées les accusations selon lesquelles sa décision aurait été prise en direct.

Le ministre estime enfin que la véritable question concerne l'avenir politique du pays. Il accuse ses adversaires de détourner l'attention et met en garde contre une éventuelle arrivée au pouvoir d'une coalition dirigée par Gadi Eisenkot avec Yaïr Golan au ministère de la Défense. Selon lui, une telle équipe pourrait revenir à « l'ancienne conception sécuritaire », au détriment de la sécurité d'Israël et du mouvement de colonisation.

« Cela ne se produira pas tant que je serai en fonction », conclut Israël Katz.