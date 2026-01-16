Israël : l’armée renforce son niveau d’alerte, sans changement pour la population

L’armée israélienne a annoncé vendredi avoir renforcé sa préparation opérationnelle sur l’ensemble des frontières du pays, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et d’inquiétudes liées à l’Iran. L’armée assure toutefois qu’aucun changement n’est apporté, à ce stade, aux consignes adressées à la population civile.

Dans une déclaration vidéo diffusée vendredi à l’approche du week-end, le porte-parole de l’armée, le général de brigade Effie Defrin, a indiqué que les forces israéliennes avaient « renforcé leurs capacités et augmenté leur niveau de préparation sur tous les fronts » au cours des dernières semaines. Il a souligné que l’armée demeurait prête « à tout moment et à grande échelle, tant sur le plan défensif qu’offensif ».

Le porte-parole a également précisé que le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, conduisait des évaluations sécuritaires continues. Selon lui, la situation est gérée de manière « mesurée, professionnelle et responsable », avec des forces placées en état de pleine disponibilité pour faire face à « un large éventail de scénarios ».

Reconnaissant l’anxiété croissante au sein du public, alimentée par les menaces de représailles iraniennes en cas d’escalade régionale, Effie Defrin a appelé les Israéliens à faire preuve de vigilance face aux rumeurs. Il a exhorté la population à s’informer exclusivement via les canaux officiels de l’armée.

« Il n’y a aucun changement dans les consignes du Commandement du Front intérieur », a-t-il insisté, précisant que le public serait informé « de manière claire et ordonnée » si une évolution de la situation devait l’exiger.