Israël : l’armée renforce son niveau d’alerte, sans changement pour la population
Dans un contexte de fortes tensions régionales, l’armée israélienne annonce avoir renforcé son niveau de préparation sur l’ensemble des frontières du pays.
L’armée israélienne a annoncé vendredi avoir renforcé sa préparation opérationnelle sur l’ensemble des frontières du pays, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient et d’inquiétudes liées à l’Iran. L’armée assure toutefois qu’aucun changement n’est apporté, à ce stade, aux consignes adressées à la population civile.
Dans une déclaration vidéo diffusée vendredi à l’approche du week-end, le porte-parole de l’armée, le général de brigade Effie Defrin, a indiqué que les forces israéliennes avaient « renforcé leurs capacités et augmenté leur niveau de préparation sur tous les fronts » au cours des dernières semaines. Il a souligné que l’armée demeurait prête « à tout moment et à grande échelle, tant sur le plan défensif qu’offensif ».
Le porte-parole a également précisé que le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, conduisait des évaluations sécuritaires continues. Selon lui, la situation est gérée de manière « mesurée, professionnelle et responsable », avec des forces placées en état de pleine disponibilité pour faire face à « un large éventail de scénarios ».
Reconnaissant l’anxiété croissante au sein du public, alimentée par les menaces de représailles iraniennes en cas d’escalade régionale, Effie Defrin a appelé les Israéliens à faire preuve de vigilance face aux rumeurs. Il a exhorté la population à s’informer exclusivement via les canaux officiels de l’armée.
« Il n’y a aucun changement dans les consignes du Commandement du Front intérieur », a-t-il insisté, précisant que le public serait informé « de manière claire et ordonnée » si une évolution de la situation devait l’exiger.