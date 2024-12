Israël : L'hôpital de Galilée remonte à la surface après 427 jours sous terre

Le Centre médical de Galilée à Nahariya lance l'opération "Retour à la maison" après plus d'un an passé dans ses installations souterraines fortifiées. Depuis le 7 octobre 2023, l'établissement fonctionnait dans ses bunkers pour assurer la sécurité des patients et du personnel face aux menaces sécuritaires.

Le professeur Masad Barhoum, directeur du centre, a donné le feu vert pour le retour progressif des services médicaux en surface. Le service de dialyse a été le premier à regagner ses locaux habituels, et les autres services suivront dans les dix prochains jours.

Dans une lettre adressée à son personnel, le Pr Barhoum a souligné le caractère historique de cette période : "J'espère que nous clôturons ainsi une période qui restera gravée non seulement dans l'histoire nationale, mais aussi dans nos cœurs à jamais." Le directeur a mis en avant plusieurs aspects remarquables de la gestion de cette crise, notamment le maintien d'un service d'urgence de haut niveau, le soutien au personnel, particulièrement aux employés évacués et aux familles des réservistes, ainsi que la résilience exceptionnelle de l'organisation face aux multiples défis.

L'engagement du personnel a été particulièrement salué, restant présent malgré les alertes, les tirs de missiles et les diverses menaces. "J'ai observé avec fierté votre dévouement jour et nuit, week-ends et jours fériés compris, prodiguant des soins à nos patients avec un dévouement et une patience infinis", a déclaré le Pr Barhoum.

Le travail accompli a été reconnu tant par les patients civils et militaires que par le ministère de la Santé. Le directeur a conclu en exprimant l'espoir d'un retour rapide des otages et des résidents de Galilée, ainsi que le retour de "la tranquillité, la paix, la prospérité et l'épanouissement dans notre belle région."

Cette remontée à la surface symbolise un pas important vers le retour à la normale dans le nord d'Israël, même si la situation sécuritaire continue d'être suivie de près par l'établissement.