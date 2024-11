Israël : La communauté éthiopienne célèbre le Sigd sous le signe des otages

La communauté juive éthiopienne a célébré jeudi le Sigd, une fête traditionnelle qui se déroule cinquante jours après Yom Kippour, dans un contexte marqué par la guerre et la prise d'otages à Gaza. Cette année, les célébrations ont pris une dimension particulière, mêlant traditions ancestrales et prières pour les otages.

Le Sigd, qui signifie "prosternation" en langue guèze, est une journée de jeûne, de purification et de renouveau spirituel, caractérisée par une profonde aspiration à Jérusalem. La cérémonie traditionnelle s'est tenue au Palais du Gouverneur à Jérusalem, le jeûne s'achevant à 14h00.

De nombreux membres de la communauté se sont également rassemblés au Mur occidental, où les Kessim (chefs spirituels) et des députés ont dirigé les prières. Les cérémonies ont été organisées par la Fondation du patrimoine du Mur occidental et la municipalité de Jérusalem. Dans son discours, le président israélien Isaac Herzog a souligné la symbolique particulière de cette célébration dans le contexte actuel : "Si l'immigration depuis l'Éthiopie symbolise une valeur suprême, c'est bien celle de l'appartenance à notre foyer commun. Aujourd'hui, nos frères et sœurs ne sont pas encore rentrés de Gaza, et nous ne pourrons trouver la paix tant qu'ils ne seront pas de retour parmi nous." Herzog a notamment évoqué le cas d'Avera Mengistu, un Israélien d'origine éthiopienne retenu à Gaza, appelant à tout mettre en œuvre pour le retour des otages : "La sainteté de la vie qui coule dans nos veines en tant que nation nous oblige à remplir ce devoir humain, moral, juif et israélien suprême : les ramener à la maison." Une exposition spéciale retraçant l'histoire millénaire de la communauté éthiopienne depuis l'époque biblique a également été présentée dans les tunnels du Mur occidental, permettant aux visiteurs de découvrir ce riche patrimoine culturel et spirituel. Le vice-président de la Knesset, Moshe Solomon, a souligné la dimension particulière des prières cette année, axées sur le soutien au gouvernement israélien, aux forces de sécurité, au retour des otages et au rétablissement des blessés, tant physique que psychologique.