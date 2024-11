Israël : La Conseillère juridique du gouvernement opposée à la loi sur les allocations logement pour les ultra-orthodoxes

La Conseillère juridique du gouvernement israélien, Maître Gali Baharav-Miara, a adressé ce dimanche une lettre au ministre de la Justice Yariv Levin, dénonçant le projet de loi sur les allocations logement. Selon elle, cette loi "encouragerait l'insoumission illégale au service militaire, aggraverait la discrimination envers ceux qui servent, et serait inconstitutionnelle".

Cette intervention fait suite à un différend entre les partis ultra-orthodoxes et la Conseillère juridique. Les ultra-orthodoxes cherchaient à faire passer une loi qui baserait les subventions au logement uniquement sur la situation de la mère, et non sur celle des deux conjoints. Cette mesure aurait permis aux étudiants des yeshivas soumis à l'obligation militaire de maintenir leurs subventions sans lien avec leur statut militaire.

"Une loi de la Knesset ne peut être considérée comme constitutionnelle si elle porte atteinte au principe d'égalité en encourageant de manière institutionnalisée l'évitement du service militaire, en contradiction avec la loi sur le service de sécurité, les besoins de Tsahal et l'obligation du partage équitable du fardeau", a écrit la Conseillère.

Situation actuelle : aucun citoyen israélien ne reçoit actuellement de subvention au logement. Le ministre du Travail ultra-orthodoxe, Yoav Ben Tzur du parti Shas, a suspendu tous les critères d'attribution, gelant ainsi les aides qui représentent plusieurs milliers de shekels par bénéficiaire.