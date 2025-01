Israël : la Cour suprême rejette les demandes des familles de restitution des corps des terroristes

La Cour suprême a rejeté dimanche les requêtes des familles de six citoyens israéliens ayant commis des actes de terrorisme, qui demandaient la restitution de leurs corps. La Cour a jugé que la décision de les détenir à des fins de négociation était fondée sur des considérations de sécurité et statué qu'il n'y avait aucune raison d'interférer avec la décision du cabinet politique et de sécurité, qui autorise la conservation des corps à des fins de négociation.

La Cour a rejeté les requêtes et a statué que les décisions du Cabinet étaient fondées sur des considérations légitimes et importantes en matière de sécurité. "Une certaine violation de la dignité des morts et des droits de leurs familles n'est pas mise en balance avec les éventuels bénéfices sécuritaires et humanitaires", indique le jugement. Les juges ont souligné que la politique actuelle est cohérente avec les décisions précédentes et qu'elle est adaptée à l'évolution de la réalité en matière de sécurité.

Yonatan Sindel/Flash90

La décision se fonde sur une loi qui autorise l'enterrement temporaire des corps de terroristes et leur conservation à des fins de sécurité. L'État a affirmé que la conservation des corps avait pour but d'exercer une pression sur les organisations terroristes dans le cadre des négociations visant à restituer les otages détenus à Gaza et à obtenir des informations sur les personnes disparues.

Les pétitionnaires ont soutenu que la détention des corps des terroristes était illégale, que l'État n'était pas habilité à le faire et qu'elle violait les droits fondamentaux à la dignité des personnes décédées et de leurs familles. Il a également été affirmé que dans certains cas, il ne s'agissait pas d'actes de terrorisme mais plutôt d'actes commis dans le contexte de l'état mental instable de leurs auteurs.