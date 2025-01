Israël : la maison d'un habitant du sud qui avait caché des Gazaouis après le massacre du 7 octobre démolie

Après 15 mois, l'Unité nationale israélienne pour l'application des lois sur l'urbanisme et la construction a démoli lundi le domicile d'un habitant de la localité bédouine de Rahat, dans le sud d'Israël, qui avait caché quatre Gazaouis entrés en Israël par la clôture le 7 octobre 2023 et qui avaient demandé à passer la nuit dans la ville. En plus de la destruction, qui a été effectuée car la construction avait été faite illégalement, le propriétaire, Sabir Sheikh Al-Eid, a été condamné à un an de prison pour avoir caché les quatre palestiniens.

L'acte d'accusation déposé précédemment contre les Gazaouis les accuse d'être entrés en Israël par des brèches faites par des terroristes dans la clôture frontalière. Ils avaient ensuite volé un tracteur et l’ont conduit jusqu’à ce qu’ils tombent en panne d’essence. Al-Eid et les autres Israéliens impliqués dans l'affaire ont été condamnés à un an de prison chacun.

L'Unité nationale pour l'application des lois sur l'urbanisme et la construction a déclaré avoir "agi conformément à la loi, contre une construction illégale effectuée par un habitant de Rahat, qui, après le terrible massacre, a donné refuge à des terroristes". Le communiqué indiquait également qu'un ordre de démolition avait été émis pour le bâtiment illégal. "L'Unité nationale pour l'application des lois sur l'urbanisme et la construction continuera d'aider les forces de sécurité à lutter contre les criminels", a conclu l'organisme.