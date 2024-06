Israël : la mère d'Almog Meïr, otage libéré samedi, affirme que son fils "n'avait pas perdu espoir"

Lors d'une conférence de presse au centre médical Sheba à Ramat Gan, Orit Meir a donné des détails sur les huit mois de captivité de son fils Almog Meir Jan par le Hamas à Gaza, et sur son état de santé alors qu'il suit une rééducation à l'hôpital.

Orit Meir s'est exprimé deux jours après que les forces israéliennes ont sauvé son fils, ainsi que Andrey Kozlov, Shlomi Ziv et Noa Argamani, dans le cadre d'une mission incroyablement complexe. Selon Mme Meir, le lien étroit que son fils a établi avec Kozlov et Ziv l'a soutenu. "Ils ont été détenus ensemble pendant plus de six mois sur les huit mois où ils ont été otages... Le lien qu'ils avaient les uns avec les autres les a renforcés. Ils n'ont pas perdu espoir jusqu'au moment où ils ont été sauvés. Ils se sont soutenus mutuellement. Almog avait la conviction qu'il s'en sortirait", explique Meir.

Mme Meir indique que son fils a appris l'arabe pendant son séjour à Gaza et qu'il s'est familiarisé avec l'actualité en écoutant occasionnellement Al Jazeera, mais pas en regardant la chaîne. Il est revenu sans avoir une vision complète de la guerre ni d'informations sur les otages, et sa famille et le personnel de l'hôpital l'informent peu à peu. "Il a également appris le russe parce qu'Andrey parle cette langue. Tous les trois ont eu beaucoup de temps pour parler entre eux. Ils parlent encore ensemble à l'hôpital et semblent avoir développé leur propre langage avec des signes particuliers", explique Mme Meir. Elle a exprimé son soulagement que son fils soit revenu en bonne santé, mais elle reconnaît que son rétablissement complet prendra du temps. "Ce ne sera pas facile. C'était comme s'il n'avait pas d'identité pendant ces huit mois. Ils lui ont enlevé sa liberté. Nous lui donnons l'espace et le pouvoir de prendre des décisions pour lui-même. C'est très important. Je suis sûr qu'il a encore du chemin à parcourir, explique M. Meir.

"Et n'oubliez pas ce que nous avons vécu hier. Mon fils fait la shiva (deuil)", ajoute-t-elle, faisant référence à la mort et à l'enterrement du père d'Almog Meir Jan et ex-mari d'Orit Meir, Yossi Jan, qui est décédé quelques heures avant d'apprendre que son fils avait été secouru.