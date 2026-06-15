Israël lance un vaste plan pour tripler la population de Karnei Shomron

Les autorités estiment que la population pourrait passer de 11.000 à près de 40.000 habitants.

Le gouvernement israélien et le conseil local de Karnei Shomron ont signé un accord de développement sans précédent visant à transformer cette implantation du nord de la Samarie en un important centre urbain régional.

Le projet prévoit la construction d’environ 6.000 nouvelles unités de logement, ainsi que de vastes investissements dans les transports, l’éducation, les équipements publics, les zones commerciales et les espaces verts.

Selon les autorités, il s’agit du premier « Roof Agreement » (accord-cadre de développement urbain) signé en Judée-Samarie.

Aujourd’hui peuplée d’environ 11.000 habitants, Karnei Shomron pourrait atteindre à terme près de 40.000 résidents.

Le plan prévoit la création de nouveaux quartiers résidentiels à forte densité, des dizaines d’écoles et de jardins d’enfants, un centre culturel, un complexe sportif, ainsi qu’un important pôle commercial destiné à desservir l’ensemble de la région.

Des travaux de modernisation des quartiers existants sont également prévus, avec notamment la rénovation des routes, l’enfouissement des lignes électriques à haute tension et la création de nouveaux espaces publics.

Un parc communautaire doté d’installations sportives doit également voir le jour grâce à un investissement supérieur à 10 millions de shekels.

Présent lors de la signature, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a qualifié le projet de « première étape d’une série d’accords similaires » destinés à être mis en œuvre dans d’autres implantations.

« Ariel et le Conseil régional de Samarie devraient suivre. Nous normalisons la Judée-Samarie et l’intégrons pleinement à l’État d’Israël », a-t-il déclaré.

Le ministre a également profité de l’événement pour appeler à l’application de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie.

« Le moment est venu de déclarer la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie », a-t-il affirmé.

Les promoteurs du projet le présentent comme un moteur de développement économique et démographique pour la région.

Yonatan Kuznitz, président du conseil local de Karnei Shomron, estime que l’accord permettra de faire de la ville « une métropole régionale majeure » capable d’attirer jeunes familles, entreprises et établissements éducatifs.

« Nous posons aujourd’hui les fondations qui façonneront cette région pour les décennies à venir », a-t-il déclaré.

Selon les responsables locaux, le plan comprendra également de nouvelles liaisons routières avec le centre du pays afin d'améliorer l’accessibilité de l’implantation.

L’annonce intervient alors que la question des implantations reste au cœur des tensions diplomatiques entre Israël et plusieurs pays occidentaux.

Lors de la cérémonie, Betsalel Smotrich a dénoncé les appels aux sanctions et aux boycotts visant les implantations israéliennes.

« Ceux qui cherchent à nous affaiblir recevront une réponse claire : davantage de construction, davantage d’implantations et davantage de sionisme », a-t-il déclaré.

Les partisans du projet estiment qu’il renforcera durablement la présence israélienne dans en Judée-Samarie, tandis que ses détracteurs y voient une nouvelle étape dans l’expansion des implantations en Cisjordanie.

L’accord marque en tout cas un tournant important pour Karnei Shomron et pourrait servir de modèle à d’autres projets similaires en Judée-Samarie dans les années à venir.