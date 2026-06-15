Mahmoud Abbas annonce une présidentielle en 2027 après vingt ans au pouvoir

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a annoncé la tenue d’une élection présidentielle en 2027, selon un décret publié par l’agence officielle palestinienne WAFA.

Aucune date précise n’a toutefois été communiquée, le texte se limitant à mentionner l’année du scrutin. Cette annonce intervient alors qu’Abbas, aujourd’hui âgé de 90 ans, dirige l’Autorité palestinienne depuis vingt ans, soit quinze ans au-delà de la fin théorique de son mandat initial.

Le dirigeant de l'Autorité palestinienne avait déjà annoncé à plusieurs reprises des élections qui avaient finalement été reportées ou annulées. Plus récemment, il avait indiqué qu’un scrutin serait organisé un an après la fin de la guerre à Gaza, soit à l’automne 2026.

Le décret prévoit également l’organisation, en novembre 2026, d’élections pour le Conseil national palestinien, le parlement de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Parmi les réformes annoncées figurent l’augmentation du nombre de sièges du Conseil législatif palestinien à 200, l’abaissement du seuil électoral à 1 % et l’obligation d’inclure au moins une femme pour trois candidats sur chaque liste.

Cette annonce intervient dans un contexte de fortes pressions internationales. Les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs pays arabes réclament depuis plusieurs années des réformes institutionnelles au sein de l’Autorité palestinienne, régulièrement accusée de corruption, de paralysie politique et de perte de légitimité auprès de sa population.

Selon un sondage réalisé en octobre dernier, près de 80 % des Palestiniens de Judée-Samarie et de Gaza souhaitent le départ de Mahmoud Abbas.

Parmi les personnalités susceptibles de lui faire concurrence figure Marwan Barghouti, considéré comme l’un des dirigeants palestiniens les plus populaires malgré sa détention en Israël, où il purge plusieurs peines de prison à perpétuité pour son implication dans des attentats terroristes.