Les partisans du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont remporté la majorité des scrutins lors des élections municipales palestiniennes, selon les autorités électorales. Le vote, marqué par une faible participation, incluait pour la première fois depuis près de vingt ans une ville de la bande de Gaza, Deir al‑Balah, territoire administré par le mouvement terroriste Hamas.

Ce scrutin constitue la première élection organisée à Gaza depuis 2006, ainsi que le premier vote palestinien depuis le début de la guerre déclenchée il y a plus de deux ans. L’intégration de Deir al-Balah, relativement moins touchée par les destructions, visait à réaffirmer que Gaza fait partie "intégrante" d’un futur État palestinien, selon l’Autorité palestinienne basée en Judée-Samarie.

Dans cette ville, la liste Nahdat Deir al-Balah, soutenue par le mouvement Fatah d’Abbas, a remporté six des quinze sièges. Une autre liste perçue comme proche du Hamas n’a obtenu que deux sièges, tandis que le reste a été réparti entre des groupes locaux indépendants.

En Judée-Samarie, les candidats affiliés au Fatah ont largement dominé, souvent sans réelle opposition. Le Premier ministre Mohammad Mustafa a décrit ces élections comme se tenant dans «un moment très sensible», mais les a qualifiées de «première étape importante» vers un processus politique plus large visant à renforcer la vie démocratique et à promouvoir l’unité nationale.

Bien que le Hamas ait boycotté le scrutin en Judée-Samarie et n’ait pas officiellement présenté de candidats à Gaza, la présence de figures proches du mouvement dans certaines listes locales pourrait offrir un indicateur indirect de son influence.

Pour plusieurs analystes, ce résultat reflète la volonté d’une partie de l’électorat de privilégier des structures capables d’attirer un soutien international et de favoriser une évolution politique progressive au-delà du niveau municipal.