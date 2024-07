Le chef du Mossad affirme que les femmes otages n'"ont plus de temps à perdre"

David Barnea, directeur du Mossad, a lancé un appel lors d'une réunion du cabinet israélien concernant les femmes otages détenues à Gaza. "Les jeunes filles en captivité n'ont pas le temps d'attendre des évolutions dans les pourparlers", aurait-il déclaré, selon plusieurs médias israéliens. Cette intervention intervient alors que le Premier ministre Netanyahou envisagerait de modifier l'accord actuellement sur la table, pour y ajouter de nouvelles conditions. Barnea a reçu le soutien de deux ministres féminines du gouvernement. La ministre des Transports, Miri Regev, a souligné que cette situation était "une plaie ouverte dans la société", tandis que la ministre du Renseignement, Gila Gamliel, a évoqué le risque de grossesses non désirées dues à des agressions sexuelles en captivité.

Les mères des otages, notamment des cinq soldates observatrices détenues à Gaza et dont la vidéo terrible du kidnapping avait ému le monde entier, ne cessent de plaider pour une libération rapide et n'ont pas fait tabou de ces neuf mois de guerre et de la possibilité que leur fille ait accouché en captivité : "Nous avons accepté d'y penser, d'aborder la question", avaient-elles admis.