Israël : le contrôleur de l’État pointe des défaillances dans la gouvernance du Néguev

Le contrôleur de l’État Matanyahou Englman met en garde contre une dégradation préoccupante de la gouvernance dans le Néguev, qualifiée de menace sécuritaire pour Israël. Dans un rapport, il pointe une combinaison de facteurs criminels et idéologiques au sein de certaines zones de la société bédouine, aggravée par un manque d’application de la loi et une coordination insuffisante entre les autorités.

Le document décrit une situation marquée par une criminalité persistante, incluant racket, vols et violences, ainsi qu’une prolifération de constructions illégales et d’activités sur des zones militaires sensibles. Des intrusions près de bases de l’armée ont été signalées, avec des incidents de tirs ayant même endommagé un avion à la base de Nevatim. Le rapport évoque également des risques accrus d’espionnage et de collecte d’informations sensibles.

Sur le plan sécuritaire, le contrôleur souligne une hausse des incidents de tirs à proximité d’installations militaires et met en garde contre une nouvelle menace technologique : l’intrusion de drones. Par ailleurs, le manque d’effectifs policiers dans plusieurs localités du sud limite la capacité des forces de l’ordre à faire respecter la loi et à garantir la sécurité des habitants.

Le rapport aborde également des enjeux sociaux et économiques, notamment la persistance de la polygamie, les atteintes aux infrastructures publiques et les difficultés à réguler les implantations illégales. Ces phénomènes contribuent à une détérioration du tissu social et à une perte de confiance envers les institutions.

Face à cette situation, Matanyahu Englman appelle le gouvernement, dirigé par Benjamin Netanyahou, à élaborer une stratégie nationale coordonnée, incluant la nomination d’un responsable dédié. Il insiste sur l’urgence d’une action globale et structurée pour restaurer l’autorité de l’État et prévenir une aggravation des risques sécuritaires et économiques.