Israël : le ministère de la Défense renforce les infrastructures à la frontière de Gaza

Le directeur général du ministère de la Défense israélien, le général de réserve Eyal Zamir, a effectué ce lundi une inspection des projets de construction et d'infrastructure le long de la frontière de Gaza. Ces travaux, menés par le ministère, visent à soutenir le déploiement de Tsahal dans la région, à renforcer la protection des localités et des axes routiers, ainsi qu'à faciliter le dispositif de libération des otages.

Au cours de sa visite, le directeur général a inspecté les points de passage d'Erez et de Kerem Shalom, ainsi que d'autres sites stratégiques. L'ampleur des travaux d'infrastructure entrepris par le ministère de la Défense dans la région est estimée à plusieurs centaines de millions de shekels.

La délégation comprenait plusieurs hauts responsables, notamment Itamar Graf, directeur général adjoint et chef de la division de la planification, Eitan Yitzhak, chef de l'autorité des points de passage, et Erez Cohen, directeur général adjoint et chef de la division de l'ingénierie et de la construction. Étaient également présents l'avocate Hila Erlich Omar, conseillère juridique du système de défense, le général de brigade Manor Yanai, chef d'état-major du commandement Sud de Tsahal, ainsi que le colonel Abdullah Halbi, chef de l'administration de coordination et de liaison avec Gaza, accompagnés d'autres hauts responsables.