Israël : Le ministre de la Défense évoque une possible avancée pour les otages

En visite sur la base aérienne de Tel Nof, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a laissé entrevoir un possible progrès dans les négociations concernant les otages détenus à Gaza. "La pression sur l'organisation monstrueuse qu'est le Hamas s'intensifie - il y a une chance que cette fois-ci, nous puissions véritablement faire avancer un accord sur les otages", a-t-il déclaré.

Accompagné du commandant de l'armée de l'air, le général Tomer Bar, et d'autres hauts responsables militaires, le ministre a visité le 133e escadron sur la base de Tel Nof. Durant cette visite, les commandants lui ont présenté un aperçu complet des capacités défensives et offensives de l'armée de l'air, ainsi que les réalisations de l'escadron pendant la guerre.

"Dans les discussions à huis clos où il y avait toutes sortes d'hésitations concernant la prise de décision, une chose n'a jamais fait de doute : votre capacité d'exécution", a souligné Katz. Il a particulièrement insisté sur l'importance stratégique de l'armée de l'air : "Cette branche est capable d'atteindre Gaza, Beyrouth, le Yémen et Téhéran, et c'est grâce à ces capacités que nous pouvons prendre les décisions appropriées."

Le ministre a identifié l'Iran comme l'ennemi principal, le décrivant comme "la tête du serpent" ou "la tête de la pieuvre". "Nous agirons pour atteindre l'objectif principal - priver l'Iran de sa capacité nucléaire. C'est une condition nécessaire pour empêcher toute capacité de destruction contre l'État d'Israël", a-t-il affirmé.

Concernant le Liban, Katz a attribué le cessez-le-feu actuel aux capacités militaires israéliennes et aux pertes infligées au Hezbollah. "Nous sommes en période de test, avec une tolérance zéro pour les violations", a-t-il averti.

Pour Gaza, le ministre a réaffirmé que le retour des otages reste la priorité absolue. "Grâce à l'intense activité militaire, à la dissuasion de l'Iran et aux développements au Liban, la pression sur le Hamas s'intensifie", a-t-il expliqué. Il a également réitéré qu'à l'avenir, "le Hamas ne pourra pas contrôler Gaza, c'est absolument clair, en raison de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se produire." Le ministre a conclu en réaffirmant la détermination d'Israël : "Nous ne cesserons pas la guerre tant que tous les otages ne seront pas rentrés et que nous n'aurons pas atteint nos objectifs."