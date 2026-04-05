La compagnie nationale El Al a annoncé la prolongation de l’annulation de son programme de vols réguliers jusqu’au 18 avril, en raison des restrictions en vigueur à l’aéroport Ben Gourion dans le contexte de la guerre avec l’Iran. Un dispositif de vols d’urgence reste en place, avec un nombre limité de liaisons vers plusieurs grandes destinations, dont New York, Los Angeles, Miami, Bangkok, Londres, Paris, Rome et Athènes.

Dans ce cadre, les vols au départ d’Israël sont désormais limités à 100 passagers maximum, conformément aux directives des autorités. En revanche, les vols à destination d’Israël ne sont pas soumis à cette restriction de capacité.

En raison du nombre réduit de sièges disponibles, les passagers sont réaffectés selon un ordre de priorité basé notamment sur la date d’émission du billet, avec une attention particulière accordée aux cas humanitaires et médicaux urgents.