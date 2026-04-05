Israël : El Al prolonge l’annulation de ses vols réguliers jusqu’au 18 avril

Le ministère israélien des Transports envisage d’augmenter le nombre de passagers autorisés par vol au départ de Tel-Aviv, dans un contexte d’assouplissement progressif des restrictions aériennes.

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Des avions décollent de l’aéroport international Ben Gourion pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le 16 mars 2026.
Des avions décollent de l’aéroport international Ben Gourion pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le 16 mars 2026.Yossi Aloni/Flash90

La compagnie nationale El Al a annoncé la prolongation de l’annulation de son programme de vols réguliers jusqu’au 18 avril, en raison des restrictions en vigueur à l’aéroport Ben Gourion dans le contexte de la guerre avec l’Iran. Un dispositif de vols d’urgence reste en place, avec un nombre limité de liaisons vers plusieurs grandes destinations, dont New York, Los Angeles, Miami, Bangkok, Londres, Paris, Rome et Athènes.

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Espace aérien : des allègements

Dans ce cadre, les vols au départ d’Israël sont désormais limités à 100 passagers maximum, conformément aux directives des autorités. En revanche, les vols à destination d’Israël ne sont pas soumis à cette restriction de capacité. 

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Édition Spéciale | Opération "Rugissement du Lion" : jour 37 de la guerre israélo-américaine contre le régime iranien | Partie 2 | 05/04/2026

En raison du nombre réduit de sièges disponibles, les passagers sont réaffectés selon un ordre de priorité basé notamment sur la date d’émission du billet, avec une attention particulière accordée aux cas humanitaires et médicaux urgents.

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