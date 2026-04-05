Jérusalem : réouverture encadrée du mont du Temple et du Mur occidental

Les autorités israéliennes ont décidé de rouvrir partiellement le mont du Temple à Jérusalem aux fidèles juifs et musulmans, une première depuis le début de la guerre avec l’Iran, dans le cadre d’un dispositif strictement encadré. La police israélienne, avec l’aval du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, prévoit également l’accès au Mur occidental pour les fidèles juifs.

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Selon le plan annoncé, l’accès aux sites religieux se fera par groupes limités à 150 personnes à la fois. En cas d’alerte aux missiles, les participants devront être évacués immédiatement. Cette décision intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu, marqué par des restrictions imposées depuis plusieurs jours sur les rassemblements publics.

La mesure fait suite à une décision de la Cour suprême israélienne autorisant la tenue de manifestations, dans un format restreint. La police estime dès lors qu’il n’est pas possible d’appliquer des règles différentes entre les rassemblements civils et les lieux de culte. « Il ne peut pas y avoir une règle pour les manifestations et une autre pour le mont du Temple », a fait valoir Itamar Ben-Gvir.

Cependant, ce dispositif entre en contradiction avec les recommandations du Commandement du front intérieur, qui préconise de maintenir ces sites fermés afin de limiter les risques en cas d’attaque.

Dans le même temps, le ministre de la Justice Yariv Levin a proposé que les décisions relatives aux consignes sécuritaires relèvent exclusivement des autorités de défense, une initiative qui pourrait remettre en cause la décision de la Cour suprême autorisant les manifestations.

Cette réouverture partielle, sous haute surveillance, illustre la volonté des autorités de concilier pratique religieuse et contraintes sécuritaires, dans un contexte où Jérusalem reste un point particulièrement sensible.