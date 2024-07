Israël : le Parlement fait avancer trois projets de loi visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA

La Knesset vient d'approuver en première lecture trois projets de loi visant à mettre fin aux activités de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) sur le sol israélien. Cette décision intervient dans un contexte de vive tension, et alors que l'implication d'employés de l'Agence des nations unies le 7 octobre, ou leur affiliation au Hamas ou à divers groupes terroristes a été prouvée par Israël.

Les trois projets de loi, adoptés à une large majorité, prévoient : l'interdiction pure et simple des opérations de l'UNRWA en Israël (adopté par 58 voix contre 9), la suppression des immunités et privilèges juridiques accordés au personnel de l'UNRWA (63 voix contre 9), et la classification de l'UNRWA comme organisation terroriste, obligeant Israël à rompre tout lien avec l'agence (50 voix contre 10)

Ces projets de loi doivent encore passer par deux autres lectures avant d'être définitivement adoptés.

Wisam Hashlamoun/Flash90

Yulia Malinovsky, députée de Israel Beiteinu et initiatrice du projet de loi visant à qualifier l'UNRWA d'organisation terroriste, a déclaré : "Il ne se passe pas un jour sans que le porte-parole de Tsahal ne publie de nouvelles preuves liant l'UNRWA au terrorisme."

Ce vote a suscité des réactions contrastées au sein de la Knesset. Sharren Haskel, du parti Nouvel Espoir, a qualifié l'UNRWA de "pierre angulaire" du conflit, tandis qu'Ofer Cassif, seul membre juif du parti arabe Hadash-Ta'al, a averti que cette loi "bloquerait l'accès au système éducatif" pour de nombreux enfants palestiniens de Jérusalem-Est.